"We wszystkich kinach Helios wprowadzimy jedną cenę biletu w wysokości 14,9 zł. To odpowiedź na działania konkurencji, których spodziewaliśmy się już od jakiegoś czasu" – takie słowa Tomasza Jagiełły, prezesa sieci kin Helios (należy do grupy Agora, wydawcy m.in. „Gazety Wyborczej”) cytował w poniedziałek serwis PAP Biznes. Obniżka jest znacząca: w warszawskim kinie Helios w centrum handlowym Blue City bilety normalne kosztują dziś 29,9-34,9 zł.

Trzy sieci tną ceny

Helios jest już trzecią siecią kinową, która znacząco tnie ceny biletów. Zaczęło Multikino. Już jesienią obniżyło ceny w kinach na Ursynowie, w Wola Parku oraz na Targówku. Przez cały tydzień wszystkie filmy, łącznie z premierowymi kosztowały 19,9 zł, a od pierwszego marca bilety w tygodniu kosztują 17 zł. Wyższe ceny pozostały we flagowym kinie tej sieci w Złotych Tarasach - tam za obejrzenie filmu wciąż trzeba zapłacić od 31,5 do nawet 39,9 zł.