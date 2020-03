- Jeśli to nie jest niezbędne, proszę unikać wydarzeń, w których uczestniczy dużo osób - zaapelował w niedzielę do mieszkańców wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł. Organizatorom imprez powyżej tysiąca osób na świeżym powietrzu rekomendował, by zostały odwołane lub przełożone.

Sprawdziliśmy, co to oznacza dla wydarzeń w Warszawie.

Cavaliada odwołana

Odwołana została Cavaliada. To największe święto miłośników sportów konnych. Co roku odbywa się na Torwarze i przyciąga tysiące osób. To nie tylko targi, ale przede wszystkim zawody Pucharu Świata w skokach przez przeszkody.