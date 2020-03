Właśnie przeczytałam list jednego z Państwa czytelników na temat jego "przejść" z koronawirusem i polskim systemem służby zdrowia - chciałam się podzielić swoimi doświadczeniami i refleksjami - wierzę, że media jako czwarta władza mogą coś zdziałać w tym temacie - a że zmienić coś trzeba, to nie ulega wątpliwości.

Otóż moja historia jest następująca - wróciłam z podróży do jednego z krajów azjatyckich, w którym występował koronawirus (aczkolwiek w niewielkiej skali), po około dwóch dniach jako jedyna z rodziny zaczęłam czuć się przeziębiona - lekki katar, trochę bolało gardło. Dodam, że mój odpowiedzialny pracodawca zadecydował, że wszyscy pracownicy wracający z krajów "zagrożonych" pracują w okresie 14 dni od powrotu w domu i się obserwują. A więc pracuję z domu, jestem przeziębiona, obserwuję się. Ponieważ wszędzie czytam, aby nie panikować, spokojnie czekam, licząc jednocześnie, że zaraz przeziębienie się skończy. W następnym dniu dołącza kaszel, stan podgorączkowy (37,4 st. C). Nadal nie panikuję, bo nie mam ani duszności ani wysokiej gorączki. Po kilku dniach trwania mojej choroby pojawia się pierwszy zdiagnozowany w Polsce chory - za chwilę kolejni - z doniesień medialnych wynika, że u wszystkich przebieg choroby jest łagodny.

Zaczynam się zastanawiać - a może jednak to koronawirus - w tym czasie mam kaszel, ale bez duszności, trochę pobolewają mnie mięśnie, nadal stan podgorączkowy - obserwuję się - siedzę na domowej kwarantannie, ale mieszkam z dziećmi i mężem. Następnego dnia dochodzi potworny ból głowy - nadal wysokiej gorączki i duszności brak - suchy kaszel cały czas jest. Ból głowy taki jak przy grypie, którą miałam nieprzyjemność przechodzić kilka lat temu. Zaczynam poważnie się bać, że mimo braku wysokiej gorączki i duszności mam jednak koronawirusa. Czytam całą masę zagranicznych artykułów, z których dowiaduję się, że gorączka może, ale nie musi wystąpić i generalnie wiele osób przechodzi koronawirusa dosyć łagodnie.

Nie mogą mi zrobić testu, bo nie jestem w szpitalu

Postanawiam poradzić się telefonicznie lekarza. Ten, słysząc, jakie mam objawy, każe mi niezwłocznie jechać do szpitala zakaźnego i zadzwonić do sanepidu. W sanepidzie nikt nie odbiera. Postanawiam pojechać na zakaźny do szpitala, no bo faktycznie może jednak mam koronawirusa. Psychicznie zaczynam czuć się fatalnie, analizując w zasadzie cały czas, czy jestem po prostu przeziębiona, czy mam koronawirusa - nie mogę spać z tych nerwów i to na pewno nie pomaga w dochodzeniu do zdrowia. Nie boję się o siebie, ale boję się, że kogoś z rodziny zarażę albo może już zaraziłam. Jadę do szpitala zakaźnego - na izbie przyjęć rozmawia ze mną przemiła Pani doktor (dodam, że byłam ekspresowo przyjęta). Opowiadam jej swoją historię i ona mnie informuje, że niestety nie może mi zrobić testu na obecność wirusa (choć wyczuwam, że faktycznie moje objawy pomimo braku gorączki mogą świadczyć o koronie - no ale też mogą być jakąś inną infekcją), bo testy są robione tylko osobom, które są przyjmowane do szpitala, a mnie nie przyjmie, bo przecież mój stan nie jest zły (i temu się nie dziwię - absolutnie nie chciałabym zajmować łóżka osobie, która będzie miała problemy oddechowe i będzie potrzebowała pomocy w szpitalu).

Jest jej przykro i rozumie, że ja jestem w niepewności i boję się o swoich bliskich i o to, czy ich nie pozarażam, a oni kolejne osoby (które być może już nie tak łagodnie przejdą chorobę). Informuje mnie, że to od niej nie zależy i takie są procedury - oczywiście rozumiem ją, bo widać, że chciałaby pomóc, a przyjmowanie mnie na oddział jest totalnie nieracjonalne, jednocześnie stwierdza, że chciałaby móc robić testy i wypuszczać ludzi do domu na kwarantannę, gdzie mogliby oczekiwać na wynik. Tak więc wracam do domu nadal nie wiedząc, czy mam, czy nie mam koronawirusa - mam się nadal obserwować, leczyć objawowo i przyjechać, jeżeli jednak będzie gorzej (no i dowiadywać się, bo może zmieni się procedura i będą też robili testy takim jak ja). I mam takie wrażenie, że osoby takie jak ja są pozostawione same sobie - choć jestem chora, nie pójdę do przychodni, bo nie chcę narażać innych (no bo może jednak mam koronawirusa, no i każdy już przecież wie, że z koronawirusem to nie do zwykłej przychodni) - do szpitala mnie nie przyjmą, bo mój stan nie jest taki zły, a tym samym nie zrobią testów.

To dlatego mamy tak mało przypadków koronawirusa?

Mam tę wspaniałą sytuację, że mogę pracować w domu i mogę się w nim zaszyć jeszcze na jakiś czas, ale co z osobami, które jednak potrzebują np. zwolnienia lekarskiego. Jak tutaj ma nie być epidemii? To chyba też tłumaczy, dlaczego w Polsce mamy oficjalnie tak mało zachorowań. Zastanawia mnie też, czy służby odpowiedzialne za nasze zdrowie nie chcą dowiedzieć się więcej o przebiegu koronawirusa, skoro państwo postanowiło diagnozować wyłącznie "typowe" przypadki (a może tylko w warszawskim szpitalu tak jest?). Tak więc zgodnie z zaleceniami ja będę kolejny tydzień się obserwowała, nie mając praktycznie jakichkolwiek możliwości, aby dowiedzieć się, czy mam, czy nie mam tego cholernego wirusa, i nie wiedząc, czy powinnam w odniesieniu do mojej rodziny (która nie wykazuje jakichkolwiek objawów choroby) podejmować jakieś działania. Państwo nawołuje do odpowiedzialności - i doprawdy staram się być odpowiedzialna - z jednej strony nie panikować, z drugiej nie narażać innych na zakażenie, ale nie czuję wsparcia ze strony państwa, które nie umożliwia mi pozyskania wiedzy, czy ja w ogóle jakimkolwiek zagrożeniem dla kogokolwiek jestem.