W niedzielę wieczorem, tuż po tym jak w Warszawie potwierdzono drugi przypadek zakażenia koronawirusem, wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł zapowiedział w tej sprawie briefing prasowy.

W poniedziałek rano potwierdził, że w całym województwie mazowieckim są dwa potwierdzone przypadki zakażenia. Obydwa w Warszawie. Wojewoda zapowiedział, że nie będzie informował o tym, kim są osoby zakażone, z uwagi na ich prywatność. – Służby epidemiologiczne już weryfikują, z kim miały kontakt osoby zakażone – zaznaczył. – Kolejne 23 osoby są diagnozowane pod kątem zakażenia. 27 osób objętych jest kwarantanną z uwagi na potwierdzony kontakt z zakażonymi. Łącznie 2354 osoby są objęte nadzorem epidemiologicznym.

Wojewoda dodał, że 59 szpitali na terenie województwa jest w podwyższonej gotowości.

– Przygotowujemy się, by znacząco ograniczyć możliwość organizacji wydarzeń o charakterze masowym w miejscach zamkniętych. Nasza ogólna rekomendacja jest taka, by imprezy, w których bierze udział powyżej tysiąca osób, zostały odwołane lub przełożone. Analizujemy zestawienie wszystkich wydarzeń, z każdym organizatorem będziemy rozmawiać indywidualnie. Pamiętajmy, że tylko część takich wydarzeń jest rejestrowana. W wielu przypadkach sami organizatorzy powinny przemyśleć, czy nie stwarzają nadmiernego zagrożenia. W tym miejscu apeluję też do obywateli. Jeśli to nie jest niezbędne, proszę unikać wydarzeń, w których uczestniczy dużo osób. To, w jaki sposób będziemy się zachowywać, znacząco wpłynie na rozprzestrzenianie się wirusa – dodał Konstanty Radziwiłł.

Wojewoda mazowiecki dodał, że decyzja, która może być wprowadzona, w następnej kolejności będzie dotyczyć zakazu odwiedzania chorych w szpitalach. Zapewnił jednak, że obecnie nie ma takiej potrzeby.

11 osób w całej Polsce

Krzysztof Skurczewski, państwowy wojewódzki inspektor sanitarny, dodał, że obecnie służby koncentrują się na dwóch podstawowych działaniach. – Po pierwsze informujemy osoby, które mogły mieć kontakt z osobami zakażonymi, po drugie ustalamy potencjalną sieć osób zakażonych

Z nieoficjalnych informacji wiemy, że dwie osoby zakażone w Warszawie to kobieta z Hiszpanii i młody mężczyzna. Nie mieli ze sobą kontaktu. Oboje leżą w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym przy ul. Wolskiej. W całej Polsce stwierdzono już 11 potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem.