"Pacjent z Warszawy jest osobą młodą, która wróciła w ostatnim czasie z Włoch" - czytamy w lakonicznym komunikacie, który w niedzielę 8 marca po godz. 20 Ministerstwo Zdrowia opublikowało na Twitterze.

Koronawirus: 11 przypadków w Polsce

Mężczyzna z Warszawy to jeden z trzech najnowszych zdiagnozowanych przypadków zakażenia koronawirusem. Pozostałe to kobieta z województwa śląskiego, którą komunikaty MZ określają jako "osobę w sile wieku", oraz starszy mężczyzna z województwa dolnośląskiego. O tym ostatnim wiadomo ponadto, że zaraził się on w wyniku kontaktu z bliską osobą, która obecnie jest hospitalizowana poza granicą Polski.