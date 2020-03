Dwa nowe przypadki zakażenia koronawirusem potwierdzono dziś u mężczyzny w woj. śląskim i u kobiety w woj. mazowieckim. Pacjenci są hospitalizowani w szpitalach w Raciborzu i Warszawie – taką wiadomość przekazało w niedzielę Ministerstwo Zdrowia.

Jak podaje resort na swoim profilu na Twitterze, oboje są w dobrym stanie. – Służby sanitarno-epidemiologiczne docierają do wszystkich, którzy mogli mieć kontakt z zakażonymi. Część osób już ma kwarantannę – dodają służby prasowe ministerstwa.

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że pacjentka hospitalizowana w Warszawie nie jest obywatelką Polski. Potwierdził to rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. W telewizji TVN mówił, że pacjentka przyleciała z Niemiec. Jest – podobnie jak mężczyzna hospitalizowany w Raciborzu – w sile wieku. Dopytywany, co to znaczy, rzecznik odparł, że oboje nie są w grupie największego ryzyka.

Jak pokazuje statystyka dotycząca koronawirusa, choroba wywoływana przez ten wirus jest najgroźniejsza dla osób starszych – powyżej 70., 80. roku życia – oraz tych, których organizm jest osłabiony przez inne poważne choroby. To w tej grupie umiera najwięcej chorych.

Na konferencji śląskich służb w związku z pacjentem hospitalizowanym Raciborzu podano informację, że pacjent ten podróżował autokarem z Lombardii, gdzie jest obecnie największe ognisko epidemii w Europie. Tym samym autokarem wracali mieszkańcy nie tylko województwa ślaskiego. Są wśród nich także mieszkańcy Warszawy. Do pasażerów autokaru dotarły już służby sanitarne zalecając kwarantannę domową. Natomiast pasażerowie samolotu, którym leciała do Polski cudzoziemka, która przebywa w warszawskim szpitalu zakaźnym, są w trakcie lokalizowania.

Służby nie podają szczegółów, w jakich okolicznościach u kobiety w Warszawie wykryto wirusa. Internauci piszą, że kobieta miała się zgłosić z objawami grypy do centrum Medicover w Wilanowie. "Odesłana do szpitala zakaźnego, gdzie test potwierdził" – pisze na Twitterze Anita Fogler. Dopytywana, skąd ma te informacje, precyzuje: "Chat klasowy, napisała dziewczynka, której mama pracuje w Medicover. Zatem z ust do ust...".

Medicover potwierdza. – Pacjentka trafiła do nas 6 marca ok. godz. 11. W momencie gdy pojawiła się w izbie przyjęć, pomieszczenie było zupełnie puste, nie zetknęła się innym pacjentem – mówi "Wyborczej" Marzena Smolińska, p.o. dyrektora ds. komunikacji i marki korporacyjnej Healthcare Services, Medicover.

Przekazuje, że pacjentka była odizolowana. – Wszystkie środki bezpieczeństwa wyznaczone procedurami zostały zachowane. Kobieta została przewieziona do właściwego szpitala zakaźnego w naszej karetce wyposażonej w środki ochrony osobistej – dodaje Smolińska.

Wojewoda poda szczegóły w poniedziałek

Wojewoda mazowiecki apeluje o uszanowanie prywatności pacjentów.

W województwie mazowieckim pod obserwacją w szpitalach, by wykluczyć zachorowanie na COVID-19, przebywają obecnie 23 osoby. W województwie mazowieckim pod nadzorem epidemiologicznym służb sanitarnych są obecnie 2332 osoby. Kwarantanną lub izolacją objęte są dwie osoby – informują służby prasowe wojewody mazowieckiego.

Jak precyzują, Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie pozostaje w stałym kontakcie ze wszystkimi instytucjami, służbami, inspekcjami oraz strażami mającymi związek z działaniami epidemiologicznymi, przede wszystkim ze stacjami sanitarno-epidemiologicznymi, Komendą Stołeczną oraz Wojewódzką Policji, Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej, a także służbami dyżurnymi Lotniska Okęcie oraz Lotniska Warszawa-Modlin.

“Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego monitoruje całodobowo sytuację na Mazowszu i jest gotowe do podjęcia działań wynikających z odpowiednich procedur” – czytamy w komunikacie wojewody mazowieckiego.

Więcej informacji wojewoda Konstanty Radziwiłł ma przekazać podczas briefingu zaplanowanego na poniedziałek na godz. 8.15.

Rzecznik ratusza: współpracujemy ze służbami wojewody

Kobieta, u której w Warszawie stwierdzono koronawirusa znajduje się w szpitalu zakaźnym na Wolskiej. Kilka dni temu obok tego szpitala strażacy w ramach ćwiczeń rozbili pneumatyczne namioty. Nie zostały potem rozebrane, zostawiono je, aby na wypadek rozszerzania się epidemii służyły jako polowa przychodnia dla chorych.

Zgodnie z procedurami warszawski ratusz współpracuje ze służbami sanitarnymi i innymi, którymi w ramach zabezpieczania przed rozprzestrzenianiem epidemii zarządza wojewoda i administracja centralna. – Zrobiliśmy w ratuszu przegląd procedur, wszystkie służby zdały prezydentowi raport z przygotowań na wypadek epidemii – informuje rzecznik ratusza Kamil Dąbrowa.

Służby miejskie czekają w pogotowiu na jutrzejszy briefing wojewody.

Ale koronawirus już zmienia życie w mieście. W weekend odwołano ze względu na zagrożenie epidemiologiczne zawody Cavaliada Tour, które miały się odbyć od 12 do 15 marca. Wcześniej został odwołany także międzynarodowy show tatuażu. Centrum Nauki Kopernik poinformowało, że szkoły odwołały już część zaplanowanych na marzec wycieczek.

Osiem przypadków zakażenia koronawirusem

Do tej pory w Polsce potwierdzono więc w sumie osiem przypadków zakażenia koronawirusem. Pierwszy chory przebywa w szpitalu w Zielonej Górze. Kolejni są hospitalizowani w Szczecinie, we Wrocławiu oraz dwie osoby w Ostródzie, które wracały z Niemiec tym samym autokarem, co pacjent przebywający w Zielonej Górze.

Ministerstwo podaje, ze dotąd przebadano w Polsce 1154 próbki pod kątem koronawirusa. Wśród nich stwierdzono osiem pozytywnych.