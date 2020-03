„Koronawirus się rozprzestrzenia. Warto zobaczyć, jak wygląda ochrona przed zarażeniem na Lotnisku Chopina, na granicach Polski. Wczoraj przyleciał samolot LOT z Tel Awiwu, zero kontroli” – napisała do nas pani Bogumiła.

Zapytaliśmy o to Piotra Rudzkiego, rzecznika Lotniska Chopina. – Pasażerowie z Izraela nie są objęci monitoringiem, dlatego w przypadku lotów z tego kierunku nie prowadzimy szczególnych działań. To nie są nasze decyzje. Stosujemy się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia – wyjaśnia Rudzki.