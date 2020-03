Wróciłem ostatnio z dwutygodniowej podróży służbowej do Niemiec. Byłem na targach, gdzie miałem kontakt z dużo liczbą osób, w tym osób z Chin i północnych Włoch. Po powrocie dopadł mnie uporczywy kaszel i lekka gorączka. Pomyślałem: przeziębienie i zostałem na 3 dni w domu.

Po dwóch dniach gorączka ustąpiła, ale kaszel ciągle nie chciał odpuścić i nie pozwalał spać w nocy. Od sześciu lat nie chorowałem więcej niż 1 dzień i byłem trochę zdziwiony, ale objawy uznałem za zbyt łagodne, żeby się specjalnie niepokoić.

Nie chciałem, by przeze mnie ktoś zachorował

Wtedy pojawiała się informacja o pierwszym w Polsce przypadku koronawirusa, który stwierdzono u osoby wracającej z karnawału w Westfalii. Kiedy przeczytałem, że jedynym objawem u pacjenta jest kaszel, pomyślałem, że może lepiej jak zrobię test, żeby wykluczyć koronawirusa i spać spokojnie. Nie chciałbym, żeby przeze mnie ktoś zachorował.

Zadzwoniłem na infolinię przychodni, gdzie jestem ubezpieczony i mam zapewnioną płatną opiekę lekarską. Operator powiedział, że w takiej sprawie nie są w stanie mi pomóc i najlepiej żebym skierował się do przychodni na ul. Solec 99.

Wziąłem ze sobą maskę, żeby nie zarażać innych, ale w samochodzie pomyślałem: lepiej nie siać paniki, to tylko badanie profilaktyczne, i ostatecznie włożyłem ją do kieszeni.

W przychodni na recepcji pani tylko się na mnie podejrzliwie spojrzała i wysłała na pierwsze piętro do pokoju 9. Zaraz po wejściu pierwsza lekarka, z którą udało mi się porozmawiać, niezwykle się oburzyła. W takich sprawach to do szpitala zakaźnego! Kto pana tutaj skierował? Kazała mi zejść na dół, znaleźć kartkę wywieszoną na drzwiach przychodni (jedną z kilkunastu, którymi obklejone jest całe wejście) i przeczytać, gdzie powinienem się skierować.

Kartka w Szpitalu na Solcu informująca gdzie mają się zgłaszać osoby, które zaobserwowały u siebie objawy mogące świadczyć o koronawirusie Fot. Marek (czytelnik)

Kartka wskazuje, gdzie trzeba się zgłaszać

Na dole rzeczywiście wisiała kartka, gdzie drobnym maczkiem (zdjęcie kartki powyżej) wypisane zostały trzy szpitale, do których należy się kierować w takich sprawach. Spisałem grzecznie telefony, zrobiłem zdjęcie i poszedłem do samochodu. Kiedy pierwszy z numerów nie odbierał, postanowiłem pojechać pod podany adres, czyli do szpitala MSWiA na Wołoskiej.

W szpitalu na recepcji konsternacja, nie wiadomo, jak mi pomóc. Najlepiej jakbym poszedł do laboratorium na końcu korytarza. W laboratorium panie nic nie wiedzą, twierdzą, że pomyliłem szpital. Pokazuję jednak zdjęcie i po krótkim śledztwie ustalają, że jest tam podany telefon oddziału hepatologii. Ooo, to daleko, w nowym skrzydle trzeba wejść na pierwsze piętro przez łącznik, przez część restauracyjno-sklepową i potem windą na 7. piętro.

Lekarz we wskazanym szpitalu: To skandal, że pan tu jest

Zakładam maskę i idę przez cały szpital, znalezienie oddziału zajmuje mi 15 minut. Przeszedłem już przez tyle korytarzy, że mam poczucie, że gdybym rzeczywiście miał wirusa, to mógłbym tutaj siać potężne spustoszenie.

Zakładam więc maskę, ale przed wejściem na oddział znowu zdejmuję, ludzie jednak dziwnie się na mnie patrzą. Może to i tak nic nie zmienia?

Na oddziale pani każe czekać na lekarza i koniec obchodu, jest zdziwiona, że do nich trafiłem. Kiedy w końcu po 10 minutach podchodzi do mnie lekarz, zaczyna groźnym tonem. Jeśli pan ma podejrzenie koronawirusa, to absolutny skandal, że pan tu jest! Może pan wszystkich pozarażać! Pan powinien być w szpitalu zakaźnym. Co pan sobie myśli, proszę natychmiast stąd wyjść!

W szpitalu zakaźnym: proszę tu nie przyjeżdżać

Po krótkiej kłótni i próbie ustalenia winnych dostaję ulotkę z adresami innych szpitali. Wychodzę już całkiem zdenerwowany. Dzwonię do szpitala zakaźnego na Wolskiej. Pani w słuchawce pyta mnie o objawy, gdzie byłem? Wszystko zwięźle tłumaczę, ale pani nie jest przekonana do moich objawów. Ma pan gorączkę, duszności? Już nie mam, ale miałem. Podobno większość przypadków ma bardzo lekkie objawy - próbuję tłumaczyć. Ale głos w słuchawce nie ma dla mnie za wiele czasu, każe zachować zdrowy rozsądek nie przyjeżdżać do szpitala, tylko zadzwonić do stacji epidemiologicznej, bo takie są procedury. Pytam, czy mógłbym przyjechać i zapłacić za badania. Wykluczone, nie wykonujemy odpłatnych badań na koronawirusa - słyszę.

Dzwonię do stacji epidemiologicznej. W słuchawce słyszę: nie ma takiego numeru.

Jadę do domu. Jestem chyba jednak zdrowy. Przynajmniej w oczach polskiej służby zdrowia.

Marek