Pociąg jechał z Kołobrzegu do Krakowa. O zdarzeniu niemal równocześnie doniosło kilka osób - nasz reporter Dariusz Borowicz, czytelniczka, która w mailu wysłanym do redakcji prosiła o zachowanie anonimowości, i Ireneusz Grin z Fundacji Olgi Tokarczuk, na swoim Facebooku.

"Pociągiem jechał podejrzanie kaszlący, prychajacy i ogólnie źle się czujący człowiek. Ktoś z pasażerów zadzwonił po policję i służby sanitarne. Pociąg dojechał na Centralny. Nic się nie wydarzyło. Tam ludzie wysiedli, wsiedli i... najpierw ogłoszono opóźnienie 30 min. Kolejne 20 min później zamknięto na głucho drzwi pociągu. Tak aby nikt nie wyszedł i nikt nie wszedł (chyba że mundurowi). Oczywiście chory człowiek wysiadł na centralnym i odszedł dokądś przez nikogo nie niepokojony. Policja przyjechała ponad godzinę później. Dla bezpieczeństwa i kwarantanny spisuje pasażerów. To w temacie naszej gotowości do walki z wirusem i skutecznych akcji służb w reakcji na zgłoszenie" - napisała nasza czytelniczka.

Pociąg został "aresztowany"

Ireneusz Grin na swoim Facebooku pisał, że pociąg został "aresztowany" i trwa to już półtorej godziny. Opublikował również zdjęcie, na którym widać policjantów w maskach. Legitymują pasażerów.

"Jakaś pani zadzwoniła po policję i służby sanitarne, gdyż uznała, że pewien mężczyzna o azjatyckich rysach twarzy ma koronawirusa. Ewentualny nosiciel podobno wysiadł na Centralnej, niemniej procedura w toku. Jesteśmy spisywani i informowani o krokach, jakie należy podjąć, jeśli się dostanie gorączki lub duszności" - uzupełniał Grin.

Policja legitymuje pasażerów

Nie udało nam się dodzwonić do warszawskiego sanepidu. Nadkom. Sylwester Marczak, rzecznik prasowy stołecznej policji, potwierdza, że akcja w pociągu miała miejsce: - Na prośbę sanepidu wylegitymowaliśmy wszystkie osoby znajdujące się w pociągu. Tych osób było około 50. Pozostajemy do dyspozycji służb.

Po dwóch godzinach pociąg ruszył.

Najlepsza woda z mydłem

Sygnałów o zagrożeniu koronawirusem dostajemy dużo więcej. - Na lotnisku Chopina nie ma płynu do dezynfekcji rąk, mimo że codziennie przewijają się tam setki ludzi z całego świata. To bardzo niepokojące - zaalarmowała nasza czytelniczka.

- Płyny dezynfekujące pojawią się w toaletach na lotnisku do połowy tego miesiąca - zapowiadaPiotr Rudzki, rzecznik Lotniska Chopina. Dodaje: - Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego, by uchronić się przed koronawirusem, ręce najlepiej myć po prostu wodą z mydłem. To jest w wyposażeniu naszych łazienek.

Rudzki dodaje, że pasażerowie i załoga, którzy podróżują w miejsca objęte epidemią koronawirusem, są badani na pokładzie samolotów. - Lotniskowy zespół medyczny mierzy im temperaturę. Zbiera też tzw. karty lokalizacyjne, które umożliwią sanepidowi skontaktowanie się z daną osobą, jeśli zajdzie taka potrzeba - wyjaśnia Rudzki.

Dodaje, że na innych kursach przewoźnicy również rozdają karty lokalizacyjne. Można je wrzucać do urn ustawionych przy wyjściu z hali oddania bagażu.