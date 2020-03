Arkadiusz Gruszczyński: Czy mamy powody do niepokoju w związku z wprowadzanymi ograniczeniami ze względu na koronawirusa?

Prof. Krystyna Skarżyńska, psycholog społeczny: Znając mały szacunek Polaków do przestrzegania procedur, obawiam się, że ostrzeżenia formułowane przez lekarzy i Ministerstwo Zdrowia będą łamane. Ostatnio słyszeliśmy o mężczyźnie pod wpływem alkoholu lub innych używek, który uciekł z miejsca kwarantanny. Obawiam się również, że niektóre z procedur nie będą respektowane przez pracowników służb sanitarnych.

Istnieje też ogólna prawidłowość, która nie dotyczy wyłącznie naszych rodaków, związana z lekceważeniem zagrożeń przez ludzi młodych, sprawnych fizycznie i zdrowych. Mówimy o grupie mniej podatnej na zakażenie tym wirusem, ale nierealistyczny optymizm związany z myśleniem, że „to coś mnie nie dotyczy”, może doprowadzić do zachorowania.

Innym powodem do niepokoju jest traktowanie osób starszych, które są szczególnie narażone na ostry przebieg choroby. Seniorzy bez wsparcia społecznego mogą być najczęstszymi ofiarami wirusa. Szczególnie że obserwacje zachowań społecznych w sytuacjach różnych poważnych zagrożeń wskazują w różnych miejscach świata podobną prawidłowość: podczas katastrof żywiołowych czy trwania epidemii ratownicy zewnętrzni i członkowie społeczeństwa dotkniętego zagrożeniem pomijają w akacjach pomocowych osoby, które są starsze i mające słabszy kapitał społeczny (biedniejsze, obce, samotne).

A czy działania polityczne panią nie niepokoją?

REKLAMA

Faktycznie zapisy przyjętej w ekspresowym trybie ustawy mogą wzmocnić obecną władzę. Rząd będzie mógł bez kontroli zawłaszczać czyjś majątek, co może wywołuje niepokój o nadużycia władzy, zwłaszcza jeżeli nie będzie możliwości kontroli jej poczynań i ewentualnych sankcji prawnych. W każdej sytuacji zagrożenia ludzie oczekują od władzy wsparcia i są w stanie bardziej zaakceptować przymus i ograniczenie praw obywatelskich niż w sytuacji spokoju. W przeszłości było to widoczne przy ataku na WTC, czy w przypadkach powodzi i innych klęsk żywiołowych i wysokiego zagrożenia terroryzmem.

Prof. Michał Bilewicz uważa, że w trakcie pandemii wzrastają nastroje ksenofobiczne.

Tak. Badania pokazują, że poczucie zagrożenia egzystencjalnego (związanego z lękiem o własne zdrowie i życie), ale również wynikającego z niepewności poznawczej, czyli nierozumienia procesów dziejących się w społecznym otoczeniu, prowadzą do zwiększenia akceptacji uprzedzeń czy nawet manifestacji tych uprzedzeń, które istniały wcześniej, ale pozostawały w ukryciu. Ofiarami lęku zostają wszyscy inni, obcy kulturowo, obyczajowo, religijnie. Na szczęście można ten efekt zmniejszać

REKLAMA

W jaki sposób?

Jeden dotyczy wzmacniania grupowej i indywidualnej samooceny. Wiąże się z poczuciem budowania poczucia wewnętrznej kontroli. Jeżeli jesteśmy wyposażeni w konkretne informacje o tym, co się dzieje wokół, to zachowujemy kontrolę nad swoim życiem i możemy poradzić sobie w sytuacji kryzysowej. Drugi sposób jest związany z budowaniem szerszej wspólnoty i wzajemnego zaufania, o co, niestety, w Polsce trudno. Możemy jednak zagrożenia epidemią nie potraktować tylko jako sytuacji czasowego obniżenia jakości życia, ale jako wyzwanie. Możemy pokazać swoją dobrą społeczną, ludzką stronę. Pokazać skuteczność i wspólnotowość. Wystarczy nie wykorzystywać koronawirusa do własnych korzyści i nie sprzedawać na przykład z dużym przebiciem masek czy środków dezynfekujących, nie uciekać z miejsc objętych kwarantanną i pomagać innym, zachowując procedury bezpieczeństwa. Jeżeli będziemy sobie wzajemnie pomagać, zwłaszcza tym słabszym, mającym mniejsze, społeczne zasoby, to uda nam się zbudować wzajemne zaufanie i zmniejszyć zdrowotne i społeczne koszty epidemii.

Ważne są informacje, które do nas docierają. Mówi się, że w czasach epidemii sprawą bardzo ważną jest dostępność zrozumiałych, prostych informacji. O tym, co jest teraz, jakie są prognozy i co może zrobić każdy obywatel. I co najważniejsze, by docierały do nas komunikaty identyczne z różnych źródeł. To zwiększa ich wiarygodność.

Krystyna Skarżyńska jest profesorem na Uniwersytecie SWPS