W środę, po zdiagnozowaniu w Polsce pierwszego przypadku zarażenia koronawirusem, do szpitala przy ul. Lindleya zgłosił się pacjent z takim podejrzeniem. W sieci rozniosła się informacja, że z jego powodu wyproszono innych pacjentów z izby przyjęć, odesłano ich tramwajem czy też autobusem miejskim do innego szpitala, a oddział zamknięto.

- Liczba plotek i fake newsów rośnie w tempie geometrycznym - narzeka Robert Tomasz Krawczyk, dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, do którego należy szpital przy ul. Lindleya. Wyjaśnia, że żadnych pacjentów tego dnia nie odesłano z izby przyjęć ani nie zamknięto jej.

Koronawirus. Osobna izba przyjęć

- Pacjent z podejrzeniem zarażenia koronawirusem zgłosił się do osobnej izby przyjęć, którą wydzieliliśmy w ostatnich dniach. To osobne wejście, osobne korytarze i personel. Podejrzany pacjent nie miał kontaktu z innymi chorymi - zapewnia Krawczyk.

Ze szpitala na Lindleya został odwieziony do Szpitala Zakaźnego przy ul. Wolskiej. Tam dotąd nie potwierdzono żadnego przypadku zarażenia.

- Po wizycie pacjenta musieliśmy zamknąć izolowaną izbę przyjęć, by ją zdezynfekować, bo nie wiedzieliśmy jeszcze, jaki będzie wynik jego badań. Taka sama sytuacja miała miejsce dzień wcześniej w szpitalu na ul. Banacha. Tam również działa już osobna izba przyjęć, do której zgłosił się pacjent. Po jego wizycie zdezynfekowaliśmy oddział - podkreśla Krawczyk.

Podobna strefa została już wydzielona również w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym przy ul. Żwirki i Wigury.

Skąd pacjenci, którzy podejrzewają u siebie koronawirusa, mają wiedzieć, gdzie się kierować? - Wokół budynków szpitali znajduje się informacja o osobnej izbie przyjęć, poinformowani są ochroniarze. Pacjent z Lindleya zachował się modelowo - podkreśla Krawczyk.

Koronawirus. Polowa izba przyjęć w namiocie

W środę przed Szpitalem Zakaźnym strażacy rozstawili polową izbę przyjęć dla osób zakażonych lub podejrzanych o zakażenie koronawirusem. To ćwiczenia na wypadek pojawienia się takich przypadków w Warszawie.

Wojewódzki Szpital Zakaźny przy ul. Wolskiej. Strażacy w ramach przygotowań do epidemii koronawirusa rozkladają polowe izby przyjęć Fot. Jedrzej Nowicki / Agencja Gazeta

Namiot jest ogrzewany i oświetlony. Warunki mają być zbliżone do tych, jakie panują w normalnej izbie przyjęć w szpitalu. Część namiotu może zostać wykorzystana jako poczekalnia, część jako miejsce do wykonywania podstawowych badań. Dzięki namiotom podejrzani o zarażenie koronawirusem nie będą mieli kontaktu z innymi chorymi zgłaszającymi się do szpitala.

Na prośbę wojewody mazowieckiego Konstantego Radziwiłła takie namioty rozstawiono przed sześcioma szpitalami na Mazowszu.