- W tej chwili mamy odwołanych 18 rezerwacji. To 15 wycieczek zagranicznych i trzy wycieczki szkolne - informuje Katarzyna Nowicka, rzeczniczka Centrum Nauki Kopernik.

Z powodu epidemii koronawirusa CNK wyłączyło z wystaw sześć eksponatów, które wymagały dmuchania i dotykania ustami. - Powołaliśmy zespół, który monitoruje informacje dotyczące rozwoju epidemii, zaleceń i zagrożeń dla instytucji. Zespół ten przygotowuje różnorodne scenariusze i rekomendacje działań, możliwych do wdrożenia w różnych potencjalnych sytuacjach, które mogą zaistnieć - zapewnia Nowicka. - Intensywniej niż standardowo dezynfekujemy eksponaty, a także miejsca często dotykane, np. klamki, poręcze, przyciski. Zwiększyliśmy częstotliwość dezynfekowania przestrzeni wystawy dla najmłodszych - Bzzz! - mówi. Przy wejściach zostały umieszczone dyspozytory płynu biobójczego do rąk, wkrótce w toaletach zawisną instrukcje mycia rąk.

Centrum Nauki Kopernik postanowiło też zająć się pogłębianiem wiedzy o koronawirusie. - W związku z tym, że jesteśmy instytucją zajmująca się popularyzacją nauki, planujemy także działania informacyjne i spotkania z ekspertami - zapowiada rzeczniczka.

Ale omija muzea

W Muzeum Powstania Warszawskiego odwołano do tej pory sześć rezerwacji wycieczek szkolnych i zagranicznych. Jak podkreśla rzeczniczka MPW, Anna Kotonowicz, powodów do zmartwień nie ma. - W skali miesiąca to dla nas sytuacja praktycznie niezauważalna - mówi.

REKLAMA

W Muzeum Polin pojawiają się informacje o wycofaniu rezerwacji, które mogą być związane m.in. z ograniczeniem ruchu turystycznego i lotniczego spowodowanego sytuacją z koronawirusem. - Grupa nie musi podawać przyczyn rezygnacji, nie obserwujemy na razie znacznie podwyższonej liczby odwołanych wizyt. Oczywiście okoliczności mogą się zmienić – wtedy będziemy się stosować do wszystkich wytycznych Ministerstwa Zdrowia i innych służb – mówi Żaneta Czyżniewska, rzeczniczka muzeum.

W Polin, podobnie jak w CNK zostały wprowadzone dodatkowe środki prewencyjne, m.in. ogólnodostępne preparaty antyseptyczne przy wejściach, zwiększono częstotliwość dezynfekcji pomieszczeń, urządzeń i klamek od drzwi.