O rozpoczęciu ćwiczeń poinformował w środę w południe wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł, kilka godzin po ogłoszeniu pierwszego w Polsce przypadku zarażenia koronawirusem. Ćwiczenia odbywają się w sześciu szpitalach w największych miastach w województwie, w tym w Warszawie w Szpitalu Zakaźnym przy ul. Wolskiej. – To przygotowania do przyjęcia ewentualnej dużej liczby osób zakażonych – wyjaśnił Radziwiłł.

Przed Szpitalem Zakaźnym strażacy rozstawiają namiot pneumatyczny, który może służyć za polową izbę przyjęć. Namiot będzie ogrzewany i oświetlony. Warunki mają być zbliżone do tych, jakie panują w normalnej izbie przyjęć w szpitalu. Część namiotu może zostać wykorzystana jako poczekalnia, część jako miejsce do wykonywania podstawowych badań. Dzięki namiotom podejrzani o zarażenie koronawirusem nie będą mieli kontaktu z innymi chorymi zgłaszającymi się do szpitala.– To nie ćwiczenia z techniki rozstawiania namiotu, bo strażacy doskonale to potrafią, robili to wiele razy. Chodzi o koordynację między różnymi służbami: zaangażowanie policji, lekarzy, służb sanitarno-epidemiologicznych, transport próbek – mówił bryg. Artur Gonera, zastępca mazowieckiego komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. – Wszystkie działania mają charakter przygotowawczy. Nie mamy potwierdzonego przypadku zakażenia koronawirusem na Mazowszu – podkreślał Radziwiłł.

Koronawirus. 10 mln zł na zakupy

Dodał, ze mazowieckie szpitale znajdują się w stanie podwyższonej gotowości. Oznacza to, że muszą być przygotowane na przyjęcie większej liczby chorych, w tym przede wszystkim tych z problemami z układem oddechowym. – Chodzi o gotowość zwiększenia liczby łóżek w oddziałach zakaźnych, a nawet przekształcenia innych oddziałów w oddziały zakaźne i wstrzymania planowanych przyjęć do szpitala – wyjaśnił Radziwiłł.

Na razie szpitale borykają się z problemami z zaopatrzeniem. Brakuje maseczek, rękawiczek, fartuchów. Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Robert Tomasz Krawczyk mówił we wtorek „Stołecznej”, że skrupulatnie wydziela te przedmioty swoim pracownikom. – Mamy państwową bazę rezerw materiałowych, z których szpitale już korzystają. Premier Mateusz Morawiecki uruchomił też rezerwę finansową na dodatkowe zakupy. Jako województwo mamy do wykorzystania 10 mln zł. Składamy wniosek o te pieniądze. Przeznaczymy je nie tylko na zakup środków ochrony osobistej dla personelu, ale również respiratorów i innego sprzętu do leczenia oddechowego – zapowiedział Radziwiłł.

Koronawirus. Dwa laboratoria w Warszawie

Co z laboratoriami do badania próbek krwi osób podejrzanych zarażeniem? – W Warszawie działają dwa takie laboratoria. Obecnie nie wykonujemy w nich wielu badań, bo nie ma potrzeby robić ich więcej. Osób podejrzanych na Mazowszu, kwalifikujących się do wykonania testu, nie ma wiele. W miarę rozwoju sytuacji będziemy zwiększać przepustowość – zapowiedział dr Krzysztof Skórczewski, Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

W razie konieczności wojewoda zamierza też odwoływać imprezy masowe oraz wydarzenia, w których uczestniczy bardzo dużo osób. – W przypadku jednego wydarzenia już podjąłem decyzję, by je odwołać. Chodzi o konferencję z udziałem lekarzy. To grupa profesjonalistów, których trzeba szczególnie chronić przed zarażeniem, by byli do dyspozycji – mówił Radziwiłł. Nie chciał jednak zdradzić szczegółów na temat odwołanej konferencji.

Zaapelował do mieszkańców Mazowsza: - Jeśli tylko widzimy u siebie takie objawy jak kaszel, katar, gorączka, nie chodźmy do dużych skupisk ludzkich: galerii handlowych, teatrów, kin, kościołów. To nasza wspólna odpowiedzialność – mówił.

Koronawirus. Mazowieckie szpitale w gotowości

Na Mazowszu w stanie podwyższonej gotowości jest w sumie 59 szpitali. – Jesteśmy w stałym kontakcie z placówkami i monitorujemy stan przygotowań na wypadek wystąpienia zakażeń koronawirusem – podkreśla marszałek Adam Struzik.

W sumie w oddziałach obserwacyjno-zakaźnych podmiotów leczniczych samorządu województwa jest 278 łóżek: w Warszawie - 204 łóżka, w Ciechanowie - 19 łóżek, w Ostrołęce - 29 łóżek oraz w Płocku - 26 łóżek.

Szpitale posiadają procedurę postępowania w związku z przyjęciem pacjentów podejrzanych o zakażenie oraz na chwilę obecną posiadają sprzęt i materiały ochronne niezbędne do utrzymania bezpieczeństwa pacjentów oraz personelu medycznego.

– Niestety, nasze zaniepokojenie budzą braki w hurtowniach, szczególnie pakietów indywidualnej ochrony biologicznej oraz masek z filtrem hepa. Oczekiwanie na dostawy innych materiałów ochronnych wydłuża się. W związku z tym nasze szpitale wystąpiły z wnioskiem do Ministerstwa Zdrowia o udostępnienie kombinezonów ochronnych oraz masek ochronnych z filtrem FFP-3 z rezerw strategicznych – zauważa członek zarządu Elżbieta Lanc.

Na zakup nowego sprzętu województwo mazowieckie przeznaczyło ponad 13,5 mln zł. – Dzięki wsparciu marszałka, który sam jest lekarzem, szpitale marszałkowskie są w bardzo dobrym stanie i są w pełni przygotowane na przyjęcie ew. chorych – mówi prof. dr hab. n. med. Andrzej Horban.

Koronawirus. Pierwszy przypadek w Polsce

Ministerstwo Zdrowia w środę poinformowało o pierwszym przypadku zakażenia koronawirusem w Polsce. Chodzi o mężczyznę z woj. lubuskiego. Obecnie leży w szpitalu w Zielonej Górze, czuje się dobrze. Wszyscy, z którymi chory się kontaktował, zostali objęci kwarantanną domową.