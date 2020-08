Chcesz dostawać mailem najważniejsze informacje z Warszawy? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter



Szpital Czerniakowski przy ul. Stępińskiej na Mokotowie ma być nowym szpitalem jednoimiennym - twierdzą nasze źródła. Oficjalna decyzja w tej sprawie może zapaść już we wrześniu.

Od początku pandemii funkcję szpitala covidowego pełni w Warszawie Centralny Szpital Kliniczny MSWiA przy ul. Wołoskiej, który jest szpitalem rządowym. – To powinno się zmienić, ponieważ wyłączenie z sieci szpitali dużej specjalistycznej placówki destabilizuje system ochrony zdrowia w Warszawie - mówi Paweł Rabiej, wiceprezydent Warszawy odpowiedzialny m.in. za politykę zdrowotną miasta. - Nie wszyscy chorzy na COVID-19 wymagają intensywnej opieki szpitalnej. W momencie największego obłożenia na Wołoskiej zajętych było 180 z ponad 700 łóżek. A pacjenci nie mają dostępu do specjalistów i umierają na zawały czy udary - dodaje Rabiej.

Od słowa do słowa

Szczegóły strategii, na podstawie której funkcję szpitali jednoimiennych mają przestać pełnić duże szpitale wojewódzkie są obecnie opracowywane w Ministerstwie Zdrowia. Według Rabieja scenariusze mogą być dwa: albo (na wzór niemiecki) oddział covidowy powstanie w każdym szpitalu, albo w systemie szpitali jednoimiennych pojawią się dodatkowo mniejsze placówki.

REKLAMA

Odpowiedź sugerująca, że na obecnym etapie w grę wchodzi już tylko druga opcja, przychodzi z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. "Ministerstwo Zdrowia opracowuje nową mapę szpitali jednoimiennych w Polsce oraz przygotowuje rozporządzenia dotyczące strategii przeciwdziałania COVID-19 na jesieni" - pisze zespół prasowy wojewody mazowieckiego.

To wojewoda ma być wykonawcą rozporządzenia ministra zdrowia. U wojewody zdobywamy też nieoficjalne potwierdzenie, że rola szpitali jednoimiennych ma spaść na placówki powiatowe - czyli w przypadku Warszawy miejskie.

Wiceprezydent Rabiej zapewnia, że rolę szpitala jednoimiennego może pełnić każdy z sześciu miejskich szpitali wytypowanych na ten cel przez wojewodę na początku pandemii (z tej puli wyłączono szpitale dziecięce i specjalistyczne). Przyznaje, że szpitalem jednoimiennym powinna zostać placówka stosunkowo mała. – Każdy miejski szpital musi być na taką decyzje rządu gotowy i jesteśmy gotowi - mówi. Najmniejszy szpital - na Solcu - czeka gruntowny remont (i przekształcenie w Centrum Seniora), jak tylko dojdzie do planowanego na 2021 r. otwarcia Szpitala Południowego.

REKLAMA

Rabiej kategorycznie zaprzecza jednak, jakoby decyzja o tym, że przekształcony ma być Szpital Czerniakowski już zapadła.

Specjaliści na bruk?

Z Rabiejem rozmawiamy w piątek 21 sierpnia. Tymczasem 20 sierpnia oficjalne pismo w sprawie planowanej zmiany Szpitala Czerniakowskiego w jednoimienny i do wiceprezydenta Rabieja (Nowoczesna), i do wojewody Konstantego Radziwiłła (Prawo i Sprawiedliwość) wysłała posłanka Lewicy - Magdalena Biejat. Pytała m.in. o groźbę odejścia z placówki części specjalistów, którzy okażą się niepotrzebni w przypadku przekształcenia Szpitala Czerniakowskiego w jednoimienny.

- Ta decyzja jest zupełnie niezrozumiała, z perspektywy osób chorych na Covid-19, pacjentów czekających na planowe zabiegi oraz mieszkańców Warszawy. Szpital Czerniakowski od lat inwestuje w wysoko wyspecjalizowane kliniki. Znajdują się tam m.in. świetne zespoły okulistów, otolaryngolów, neurologów, które powinny skupić się na wykonywaniu zabiegów planowych, przekładanych obecnie z powodu epidemii - uważa Biejat. Jak dodaje informacja o tym, że właśnie ten szpital ma zostać przekształcony dotarła do niej już w połowie sierpnia.

Do grupy specjalistów rozważających odejście należy dr hab. Wojciech Kukwa, ordynator oddziału otolaryngologii (jednego z najlepszych w kraju). Nie jest zdziwiony naszym pytaniem o możliwość przekształcenia. Wśród personelu informacje na ten temat krążą od jakiegoś czasu. W połowie sierpnia miało już nawet miejsce spotkanie personelu z zarządem szpitala. Z naszych informacji wynika, że miało też już dojść do wspólnego spotkania zarządu Szpitala Czerniakowskiego z przedstawicielami miejskiego biura polityki zdrowotnej, urzędu wojewódzkiego, mazowieckiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

- Część zarządu zdaje się być optymistycznie nastawiona, bo z perspektywy dyrekcji niesie to pewne korzyści: dużo więcej pieniędzy, mniej pacjentów. Z perspektywy personelu medycznego wygląda to inaczej. Pacjenci z SARS-CoV-2 potrzebują przede wszystkim opieki anestezjologów, lekarzy chorób zakaźnych i internistów. W naszym szpitalu jest ich zaledwie kilkoro, a lekarzy chorób zakaźnych nie ma w ogóle. Trzon szpitala to lekarze okuliści, ortopedzi, laryngolodzy, chirurdzy, neurolodzy, czyli wysokospecjalistyczny personel, który nadal powinien leczyć tych pacjentów, którym potrafi najlepiej pomagać. Jeszcze raz podkreślam, że nasz szpital jest przede wszystkim szpitalem o profilu zabiegowym.

Dlatego szacuję, że w części oddziałów dość szybko z pracy zrezygnuje ok. 60-80 proc. z nich - tłumaczy Kukwa.

Odejścia części specjalistów, w przypadku przekształcenia, obawia się także prezes Szpitala Czerniakowskiego, dr Dariusz Jabłoński. - Ale najważniejsi są dla nas pacjenci. Mamy osoby zakwalifikowane do zabiegów, których nie będziemy mogli wykonać w szpitalu covidowym. Obawiam się, że po kilku miesiącach, gdy powrócimy do dawnej pracy, ci pacjenci wrócą do nas, ale już z bardzo zaawansowanymi chorobami - wyjaśnia prezes Jabłoński. Zastanawia się, jaki jest sens zmieniania szpitala jednoimiennego przed przewidywanym jesiennym nasileniem pandemii. I sumuje: - Uważam, że pomysł przekształcenia szpitala w jednoimienny jest na tym etapie nieracjonalny z powodu niewystarczającej liczby łóżek intensywnej opieki i internistycznych.

Wiadomo też, że ogłoszenie decyzji o przekształceniu Szpitala Czerniakowskiego w jednoimienny jest dla władz Warszawy bardzo niebezpieczne politycznie. Na początku 2020 r. grupa pracowników placówki i mieszkańców Mokotowa założyła Społeczny Komitet Obrony Szpitala Czerniakowskiego. W zbiórkę podpisów pod petycją w jego obronie zaangażował się aktor Grzegorz Damięcki. Obawiano się, że w związku z budową Szpitala Południowego - i zapowiedzianym przeniesieniem tam części oddziałów ze Stępińskiej - miejskie władze po cichu zaplanują likwidację mokotowskiej placówki. Tym twierdzeniom wielokrotnie zaprzeczał wiceprezydent Rabiej.