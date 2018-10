O nowym święcie w szkołach szefowa MEN Anna Zalewska poinformowała pod koniec wakacji. To wtedy zapowiedziała, że 1 października ustanawia Ogólnopolskim Dniem Tornistra, a w szkołach w całym kraju oficjalnie zostaną zważone uczniowskie plecaki.

Wczoraj minister Zalewska wybrała się do Szkoły Podstawowej nr 316 na warszawskim Bemowie. Towarzyszył jej główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas.

W programie były dwie lekcje. Jedna z nich, z uczniami klasy trzeciej, poświęcona była profilaktyce zdrowotnej i tornistrom. Dzieci mówiły m.in., co pakować do plecaka. Był też WF z elementami profilaktyki wad postawy i prelekcją ratownika medycznego.

Książek proszę nie pakować

O tym, że minister edukacji odwiedzi Bemowo, w dzielnicy mówiło się od kilku dni. Ale do końca nie było wiadomo, do której szkoły przyjedzie. Ważenie tornistrów zorganizowano we wszystkich 12 podstawówkach w dzielnicy. W piątek okazało się, że urzędników i dziennikarzy przyjmie szkoła nr 316. „Nauczyciele powiedzieli w piątek dzieciom, żeby w poniedziałek nie brały książek do szkoły. Miały spakować tylko zeszyty. To oszukiwanie” – poskarżył się jeden z rodziców na forum ruchu Rodzice przeciwko Reformie Edukacji.