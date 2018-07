Legia była faworytem. Bo pierwszy mecz grała u siebie, bo dwa sezony temu grała w fazie grupowej LM, a Słowacy od lat nie mogli się dobić nawet do grupy LE. Samo to, że prowadzony przez byłego szkoleniowca Piasta Gliwice Radoslava Látala Spartak zdobył mistrzostwo, było niespodzianką.

Trener Legii Dean Klafurić nie mógł we wtorek skorzystać z leczącego kontuzję Williama Rémy’ego oraz odpoczywającego po mistrzostwach świata Michała Pazdana. Od początku sezonu Chorwat próbuje nauczyć piłkarzy taktyki z trzema obrońcami. Bez sukcesów. Legioniści tracą bramki w prawie każdym spotkaniu, w sobotę przegrali 1:3 z Zagłębiem Lubin.

Mimo to Legia rozpoczęła mecz właśnie w ustawieniu z trójką środkowych obrońców. Obok Inakiego Astiza i Adama Hlouska wystąpił zazwyczaj defensywny pomocnik Chris Philipps. Klafurić zaskoczył zestawieniem wahadłowych. O ile Marko Vešovica na prawej stronie można się było spodziewać, o tyle rola lewego wahadłowego dla Sebastiana Szymańskiego była nowością. Może z tego powodu zdarzało mu się spóźniać do defensywy. 19-letni wychowanek warszawskiego klubu próbował uciekać prawym defensorom rywali, w obronie Słowaków dobrze radził sobie jednak Andrej Kadlec. Wahadłowy Spartaka szukał też szans z przodu. Po jednym z jego dośrodkowań świetną okazję na zdobycie pierwszej bramki miał bardzo aktywny z przodu Marvin Egho. Po jego uderzeniu głową piłkę zatrzymał jednak jeden z najlepszych zawodników Legii Arkadiusz Malarz. Nie była to jedyna z ważnych interwencji bramkarza mistrza Polski. Malarz już w pierwszej połowie musiał bronić w trzech sytuacjach, po których Słowacy mogli strzelić gola. Ostatecznie jednak musiał skapitulować. Po akcji, w której legioniści nie przeszkadzali Słowakom w prowadzeniu piłki, strzałem z krawędzi pola karnego bramkę zdobył były piłkarz Górnika Zabrze Erik Grendel.